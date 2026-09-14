Депутат ЕП: Россия может использовать нормы Устава ООН для удара по Германии

У России есть возможность нанести удары по немецким предприятиям, производящим беспилотники для Украины, использовав нормы Устава ООН для их обоснования.
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