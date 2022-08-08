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Алтыбармакян о «Чикаго»: «Клубу будет тяжело в ближайшие 3-4 года. Уволили заслуженных людей, сделавших чемпионскую команду»

Андрей Алтыбармакян рассказал об уходе из «Чикаго». Последние два сезона форвард провел в системе «Блэкхокс», где выступал за фарм-клуб в АХЛ – «Рокфорд».

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