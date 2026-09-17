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Царьград

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Марина Ким предложила налоговые льготы для матерей-бизнесменов

Марина Ким предложила налоговые льготы для матерей-бизнесменов

Депутат Марина Ким предложила уменьшить налоги для женщин-предпринимателей с детьми до семи лет. Законопроект уже представлен, и губернаторы смогут решать о снижении ставок.

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