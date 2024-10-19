Спрос рождает предложение: Россия наращивает экспорт в Америку одного весьма странного товара

Россия, как оказывается, поставляет в США не только титан, палладий и удобрения. Это предметно доказывает российский Пермский край, который только что стал лидером по поставкам в Америку и Азию … сушеных мухоморов.
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