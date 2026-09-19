В Камско-Устьинском районе РТ столетний участник войны проголосовал на дому

Фото: © «Волжские зори» Проживающий в деревне Мордовский Каратай Камско-Устьинского района Татарстана ветеран Великой Отечественной войны Николай Михайлович Макарычев, которому в июле этого года исполнилось 100 лет, на дому принял участие в выборах в Государственную Думу России.
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