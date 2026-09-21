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Царьград

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ВККС присвоила Михаилу Птицыну высший класс судьи

ВККС присвоила Михаилу Птицыну высший класс судьи

Главе Мосгорсуда Михаилу Птицыну присвоен высший квалификационный класс судьи по решению Высшей квалификационной коллегии судей РФ.

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