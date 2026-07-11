Цены на бензин на заправках Ялты взлетели уже до 350 рублей за литр, пишет Коммерсантъ. По всему Крыму продолжаются перебои с топливом, электричеством и водой Донецкая группа новостей.
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Цены на бензин на заправках Ялты взлетели уже до 350 рублей за литр, пишет Коммерсантъ. По всему Крыму продолжаются перебои с топливом, электричеством и водой Донецкая группа новостей.
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