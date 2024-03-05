В Великобритании призвали Германию передать Украине Taurus

Великобритания призвала Германию предоставить Украине дальнобойные ракеты Taurus, несмотря на недавний скандал с обнародованной записью переговоров военнослужащих бундесвера по поводу возможного подрыва Крымского моста.
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