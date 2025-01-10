Динозавры из пробирки: фантастика или научная реальность — мнение ученых Ирэн Орлонская Фантастический мир «Парка юрского периода» заставляет зрителей задуматься: способны ли современные технологии действительно оживить динозавров? Что об этом говорят специалисты? Подробности в статье портала 1RR.