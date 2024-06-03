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Столичный инжиниринговый холдинг вдвое ускорил подготовку рабочей конструкторской документации благодаря нацпроекту

Столичный инжиниринговый холдинг вдвое ускорил подготовку рабочей конструкторской документации благодаря нацпроекту

Московская компания «ЭКОС», специализирующаяся на выполнении инженерно-технических работ в области очистки сточных вод и водоподготовки, почти в два раза ускорила процесс создания рабочей конструкторской документации благодаря участию в нацпроекте «Производительность труда».

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