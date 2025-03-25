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Закон, порядок, государство

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Полицейские Пскова оперативно помогли получить супругам из Латвии и их дочери российское гражданство

Сотрудники отдела по вопросам миграции Управления МВД России по городу Пскову оперативно помогли оформить российское гражданство семье Паршенковых из Латвии – супругам Алине и Вадиму и их 5-летней дочери.

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