В Южной Корее пребывают под американским кайфом В прошлый понедельник МИД Южной Кореи вызвал посла России в РК и потребовал незамедлительного вывода из РФ северокорейских войск.
Великая шахматная доска для слабоумных
Комментарии
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М
Мария
Молодец Ким! Как же все какашки его боятся! А как Трамп бил перед ним чечётку! Одно удовольствие было смотреть. Вооружился до зубов и клал на них с прибором. Они понимают только силу. Это не Ирак безоружный бомбить. Сейчас регулярно пускает ракеты в сторону Окинавы, где пиндосы свили гнездо. Ещё больше уважать стали. Пусть попрыгают.
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