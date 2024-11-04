Великая шахматная доска для слабоумных

М

Мария

Молодец Ким! Как же все какашки его боятся! А как Трамп бил перед ним чечётку! Одно удовольствие было смотреть. Вооружился до зубов и клал на них с прибором. Они понимают только силу. Это не Ирак безоружный бомбить. Сейчас регулярно пускает ракеты в сторону Окинавы, где пиндосы свили гнездо. Ещё больше уважать стали. Пусть попрыгают.