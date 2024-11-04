Театр абсурда
Россия и мирПолитика и общество
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Театр абсурда

8 883 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Яковлевич
    Отправить в Таджикистан группу спецназа и продемонстрировать им, что такое Крокус Сити. Как запоют после этого Таджик...Таджикистан требу...
  • Валерий Беседин
    Просто называть преступников "звери или зверьки"  в зависимости от тяжести преступления без указания вида и ареала об...Таджикистан требу...
  • Татьяна Ускова
    Таджикистан требует?... да ну! а не потребовать ли нам у Таджикистана, чтобы всякую нечисть не отправляли в Россию?Таджикистан требу...

Великая шахматная доска для слабоумных

Великая шахматная доска для слабоумных

В Южной Корее пребывают под американским кайфом В прошлый понедельник МИД Южной Кореи вызвал посла России в РК и потребовал незамедлительного вывода из РФ северокорейских войск.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
М
Мария
Молодец Ким! Как же все какашки его боятся! А как Трамп бил перед ним чечётку! Одно удовольствие было смотреть. Вооружился до зубов и клал на них с прибором. Они понимают только силу. Это не Ирак безоружный бомбить. Сейчас регулярно пускает  ракеты в сторону Окинавы, где пиндосы свили гнездо. Ещё больше уважать стали. Пусть попрыгают.
Ответить
4 час.

Картина дня

наверх