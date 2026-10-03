Еврокомиссия лживыми и циничными обвинениями в том, что Российская Федерация якобы блокирует город Алешки в Херсонской области, «пробила дно».
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