«Страх перед кризисом рыбных палочек»: В Германии обвиняют Россию в том, что немцы не смогут больше есть рыбные палочки.
Сюрпрааайз!
Комментарии
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Eduard
Плевать!
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8 час.
Ксюша Кирьязис
Привет "любимым" родственничкам. Мы у себя тут, в бывшем союзе, "загниваем" помаленьку. Ну а вы, в своих Херманиях, "цветёте и пахнете"....
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7 час.
СЗ
Светлана Зуева
Давно пора приземлить всех на то,что имеют....на своих землях. Ибо не фуй кусать руку дающего!
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7 час.
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