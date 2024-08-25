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Сюрпрааайз!

Сюрпрааайз!

«Страх перед кризисом рыбных палочек»: В Германии обвиняют Россию в том, что немцы не смогут больше есть рыбные палочки.

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Комментарии
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Eduard
Плевать!
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8 час.
Ксюша Кирьязис
Привет &quot;любимым&quot; родственничкам. Мы у себя тут, в бывшем союзе, &quot;загниваем&quot; помаленьку. Ну а вы, в своих Херманиях, &quot;цветёте и пахнете&quot;....
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7 час.
СЗ
Светлана Зуева
Давно пора приземлить всех на то,что имеют....на своих землях. Ибо не фуй кусать руку дающего!
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7 час.

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