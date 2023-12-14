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В Японии из-за финансового скандала в отставку ушли два министра

В Японии из-за финансового скандала в отставку ушли два министра

Руководители двух японских министерств подали в отставку на фоне возникшего в правящей Либерально-демократической партии скандала вокруг нарушений финансовой отчетности при сборе политических пожертвований.

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