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Аргументы недели

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Мост до Киева не довезет

Мост до Киева не довезет

Власти Украины анонсировали начало строительства резервных понтонных переправ через Днепр в Киеве. Об этом сообщил министр восстановления, инфраструктуры и транспорта Украины Николай Калашник.

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