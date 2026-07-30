TVcenter.ru
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

TVcenter.ru

1 042 подписчика

Блокировки переводов и лимит до 30 тысяч рублей: Сбербанк меняет правила для пенсионеров

Блокировки переводов и лимит до 30 тысяч рублей: Сбербанк меняет правила для пенсионеров

Сбербанк затеял масштабную перестройку работы с пенсионерами. Это не просто косметические изменения в дизайне приложений, а глубокая трансформация правил игры для миллионов пожилых граждан, получающих выплаты на карты.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии