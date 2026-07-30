Блокировки переводов и лимит до 30 тысяч рублей: Сбербанк меняет правила для пенсионеров

Сбербанк затеял масштабную перестройку работы с пенсионерами. Это не просто косметические изменения в дизайне приложений, а глубокая трансформация правил игры для миллионов пожилых граждан, получающих выплаты на карты.
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