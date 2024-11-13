4G «Летай» покрыл площадки БРИКС и локально ускорился в районах Татарстана на 65%

Как следует из обезличенной статистики «Летай», порядка 5 тыс. казанских абонентов мобильной связи временно сменили локацию пребывания и появились в сети на территории столицы Татарстана по окончании мероприятия.
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