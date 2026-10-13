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В правительстве поручили усилить контроль за ценами и поставками топлива

Вице-премьер Александр Новак поручил профильным ведомствам и топливным компаниям оперативно реагировать на колебания и необоснованный рост цен на бензин и дизель.

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