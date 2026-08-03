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Европу шантажируют масштабным нашествием африканцев

Европу шантажируют масштабным нашествием африканцев

Главное европейское событие уходящей недели – нашествие жителей Марокко на испанскую территорию. Десятки тысяч мигрантов не только прорвали границу и устроили в испанской Сеуте гуманитарный кризис, но и поставили под вопрос действие Шенгенского соглашения.

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