Европу шантажируют масштабным нашествием африканцев

Главное европейское событие уходящей недели – нашествие жителей Марокко на испанскую территорию. Десятки тысяч мигрантов не только прорвали границу и устроили в испанской Сеуте гуманитарный кризис, но и поставили под вопрос действие Шенгенского соглашения.
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