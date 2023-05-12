﻿﻿В мире пока нет эффективных средств борьбы с дронами. Об этом, комментируя массовое применение беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в зоне проведения спецоперации, рассказал российский военный историк, директор музея войск ПВО Юрий Кнутов.