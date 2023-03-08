Власти Москвы рассказали о ключевых мероприятиях на ВДНХ в 2023 году

РИАМО - 8 мар. На территории ВДНХ в этом году планируется провести большое количество выставок и открытий арт-объектов, среди которых — экспозиция Третьяковской галереи, павильон «Атом» и арт-объект «Лента Мебиуса», сообщает пресс-служба выставки.