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Тренер ЦСКА Ямлиханов о стычке Федотова и Абаскаля: «История раздутая. Лучшие друзья могут поцапаться, а потом спокойно урегулировать ситуацию»

Тренер ЦСКА Радик Ямлиханов высказался о стычке Владимира Федотова с Гильермо Абаскалем. – Главная тема осени для ЦСКА – стычка с Абаскалем в дерби.

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