Женщинам предлагается предоставлять права на декретный отпуск с первого триместра беременности. Об этом пишет «Парламентская газета» со ссылкой на первого зампреда комитета палаты по защите семьи Татьяну Буцкую.
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