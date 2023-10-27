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Политик Гагин: Израиль для США является безоговорочным союзником

Политик Гагин: Израиль для США является безоговорочным союзником

Советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Ян Гагин в эфире Tsargrad.tv прокомментировал призыв нового спикера Палаты представителей Конгресса США Майка Джонсона разделить запрос о выделении $105 млрд Израилю и Украине, а также его требование об отчете о планах на дальнейшие действия в контексте Киева.

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