Почему не стоит доверять БАДам? О витамине D: гипервитаминоз и его опасность

﻿﻿Краткое предисловие. Идея этого поста возникла из-за того, что недавно произошло на работе. Позвонил 4-летний ребенок и сказал, что причиной была «боль в животе», а дополнительная информация заключалась в том, что «у него был запор в течение 3 дней и рвота 5-6 раз в день".