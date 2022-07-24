В Таджикистане аномальная жара продержится до конца июля

Аномально жаркая погода с максимальными температурами воздуха до +55°C продержится на территории Таджикистана до конца июля, заявили в комитете по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне республики 24 июля, сообщает пресс-служба ведомства.
Аномально жаркая погода с максимальными температурами воздуха до +55°C продержится на территории Таджикистана до конца июля, заявили в комитете по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне республики 24 июля, сообщает пресс-служба ведомства.
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