РЖАКА
ЛучшееХохмы-байкиСмешные животныеИстории из жизни
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РЖАКА

187 621 подписчик

Злющая маленькая...

Злющая маленькая...

Пару недель назад, во время моей смены в муниципальном приюте — месте, где мы изо всех сил пытаемся творить чудеса, несмотря на вечную нехватку рук и денег, — нам сдали крошечную чихуахуа.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Элеонора Коган
Спасибо вам за Кнопочку!!!Вы спасли ей жизнь!!!!Здоровья ей!!!!Вы растопили её сердечко!!!!!Живи, солныщко, долго-долго!!!!!
Ответить
3 н.
Владимир Аверков
сказки...если у собаки трусливо-агрессивная реакция,её надо приручать неделями,если не месяцами....а бывает,что и вообще невозможно...всё это не так просто,как кажется Люде Пушкиной и Эле Коган...
Ответить
2 н.
СТ
Сергей Трошин
Собачке повезло, а вот палестинцам нет...
Ответить
2 н.