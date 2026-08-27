Пару недель назад, во время моей смены в муниципальном приюте — месте, где мы изо всех сил пытаемся творить чудеса, несмотря на вечную нехватку рук и денег, — нам сдали крошечную чихуахуа.
Злющая маленькая...
Комментарии
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Элеонора Коган
Спасибо вам за Кнопочку!!!Вы спасли ей жизнь!!!!Здоровья ей!!!!Вы растопили её сердечко!!!!!Живи, солныщко, долго-долго!!!!!
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3 н.
Владимир Аверков
сказки...если у собаки трусливо-агрессивная реакция,её надо приручать неделями,если не месяцами....а бывает,что и вообще невозможно...всё это не так просто,как кажется Люде Пушкиной и Эле Коган...
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2 н.
СТ
Сергей Трошин
Собачке повезло, а вот палестинцам нет...
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2 н.
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