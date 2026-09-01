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Царьград

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В перезапуск автозаводов вложили 100 млрд рублей

В перезапуск автозаводов вложили 100 млрд рублей

В реадаптацию автомобильных заводов, оставленных зарубежными компаниями после 2022 года, инвестировано около 100 млрд рублей, сообщил первый вице-премьер Денис Мантуров на оперативном совещании Михаила Мишустина с заместителями.

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