Токаев: АЭС в Казахстане должен строить международный консорциум

Атомную электростанцию в Казахстане, вопрос о строительстве которой вынесен на референдум, должен строить международный консорциум, заявил президент страны Касым-Жомарт Токаев в разговоре с журналистами 6 октября, пишет Tengrinews.
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