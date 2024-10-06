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Токаев: АЭС в Казахстане должен строить международный консорциум

Токаев: АЭС в Казахстане должен строить международный консорциум

Атомную электростанцию в Казахстане, вопрос о строительстве которой вынесен на референдум, должен строить международный консорциум, заявил президент страны Касым-Жомарт Токаев в разговоре с журналистами 6 октября, пишет Tengrinews.

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