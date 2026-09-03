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Воронежские новости

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Воронежский «Буран» победил ЦСК ВВС в стартовом матче чемпионата ВХЛ

Воронежский «Буран» победил ЦСК ВВС в стартовом матче чемпионата ВХЛ

Дублем отметился Евгений Цалпанов, а вратарь самарцев Григорий Волков отбил 30 из 32 бросков. Финальный счет матча — 2:1 в пользу «Бурана».

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