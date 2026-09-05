Что такое двухконтурная экономическая система или О цифровом рубле доступно

Для начала хочу нас с вами всех поздравить. В России теперь официально действует двухконтурная экономическая система.
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красиво изложено. но есть вопрос, - а судьи кто? - кто конкретно будет принимать решения об инвестициях цифровым рублём и как эти работы будут оцениваться? ведь след следом, но этот след можно и не запутывать с какими-то там выводами за бугры Родины, его можно резервировать на счетах и, кто бы сомневался, так или иначе трансформировать в рубль условно фиатный... суть вопроса не в самом инструменте, а в тех руках, в которых он окажется в итоге. сама система в настоящее время никуда не годная. страна в своё время из неё вышла с тяжёлой "платой" за это, по А.Зиновьеву вышла на "высший уровень общественных отношений", а сегодня снова упала в болото частного капитала и ищет какие-то странные пути решения локальных проблем там, где решать надо системно. эффект местами будет при соответствующем контроле. вот слов "контроль" здесь и всегда ключевое. опять и снова " а судьи кто?"...
Радости то полные штаны, а заглянуть маленько раньше в историю СССР, там это называлось безналичные расчёты и эти рубли были виртуальные и целевые, т.е. их нельзя было украсть. Так что в новом фантике старая конфетка
а если бюджетник не хочет , что делать ?
как у обывателя, не складывается в голове посыл, что это для меня ну очень уж выгодное мероприятие.
Да, за ограничение аппетитов дельцов от госзакупок я голосую обеими руками! Но почему трудовой народ, доверившись государству и отдавший ему в надежде, что его не обманут и его деньги не украдут, свои с таким трудом накопленные деньги в доверительное управление, не должен иметь от этого какой-то профит? Я думаю, что банк России и частные банки должны бороться за клиента и от этой борьбы клиент должен выиграть в конечном итоге. Но тут просто отдал на сохранение- и всё? А инфляция? Отдал 100 рублей, пусть даже и цифровых, но своих, реальных, облачённых в цифровую обёртку0 сегодня и получи через 3 года те же 100 рублей? Что-то у меня
Цифровой рупь в России оооочень нужен для больших проектов...Где обычно и происходило крупномасштабное воровство бюджетных денег...Теперь же рупь можно тратить только на проект..А не на машины и дачи для тех кто в этом проекте учавствует...Вороватьи крутить деньги не получится....И от этогоо и воют в основном банкиры и те...кто в этих проектах учавствует и пытаются они ОБОСРАТЬ цифровой рупь...И всех обычных граждан ( которых этот рупь и не касается) убедить во вреде этого рубля...