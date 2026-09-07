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Царьград

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"А что будет после авиаугроз": На Украине подвели итоги 40-дневной авантюры Зеленского по принуждению русских к миру

"А что будет после авиаугроз": На Украине подвели итоги 40-дневной авантюры Зеленского по принуждению русских к миру

На Украине подвели первые итоги 40-дневной авантюры ЗВладимира еленского, которую преподносили как способ принуждения русских к миру.

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