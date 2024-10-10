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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Андрей Коваленко о сыне: «Судя по оценкам тренеров «Колорадо», свой шанс Николай в ближайшее время обязательно получит»

– Как оцените тренировочный лагерь Николая Коваленко в «Колорадо»? – С Николаем часто созванивались, лагерь прошел неплохо, сын набрал свои первые очки в НХЛ.

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