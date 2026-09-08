Украинский беспилотник атаковал автовокзал в городе Злынка Брянской области. Об этом сообщил врио губернатора региона Егор Ковальчук в своем официальном канале в мессенджере МАКС.
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