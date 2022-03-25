В Мордовии директор учреждения дополнительного образования признан виновным в мошенничестве на сумму около 900 тысяч рублей

Собранные следственной частью Следственного управления МВД по Республике Мордовия доказательства оказались достаточными для вынесения приговора в отношении директора частного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования, признанного виновным в совершении 13 преступлений, предусмотренных ч.
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