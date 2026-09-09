Директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин не исключил возможности визита в США. «Вполне, да», — ответил он Интерфаксу на вопрос о возможности ответного визита в США после недавнего приезда в Москву директора ЦРУ Джона Рэтклиффа.