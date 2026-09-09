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Нарышкин не исключил возможности визита в США

Нарышкин не исключил возможности визита в США

Директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин не исключил возможности визита в США. «Вполне, да», — ответил он Интерфаксу на вопрос о возможности ответного визита в США после недавнего приезда в Москву директора ЦРУ Джона Рэтклиффа.

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