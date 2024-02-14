В Германии избили еще одного украинского подростка на почве ксенофобии

Прошло только два дня после нападения в ФРГ на двух баскетболистов молодёжной сборной Украины с летальным исходом, как подобный инцидент с украинским подростком произошёл в Меттманне (федеральная земля Северный Рейн — Вестфалия) на западе Германии.
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