В Германии избили еще одного украинского подростка на почве ксенофобии

Прошло только два дня после нападения в ФРГ на двух баскетболистов молодёжной сборной Украины с летальным исходом, как подобный инцидент с украинским подростком произошёл в Меттманне (федеральная земля Северный Рейн — Вестфалия) на западе Германии.