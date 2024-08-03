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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Сасу Салин перешел в клуб-участник Еврокубка «Клуж»

Клуб-участник Еврокубка «Клуж» подписал контракт с финским атакующим защитником (33 года, 190 см). Салин с 2015 года выступал за испанские клубы («Гран-Канария», «Уникаха», «Тенерифе»).

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