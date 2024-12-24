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В Омской области ищут водителя, насмерть сбившего годовалую девочку на санках

В Омской области ищут водителя, насмерть сбившего годовалую девочку на санках

В результате наезда на пешеходов погиб ребёнок, также пострадала женщина.Сотрудники Госавтоинспекции в Омской области устанавливают водителя, скрывшегося с места ДТП, в результате которого погиб маленький ребёнок.

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