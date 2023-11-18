Ольга Серябкина и Тимур Батрутдинов откроют караоке на ТВ-3

Караоке-шоу «Вы поёте великолепно» стартует на канале ТВ-3 26 ноября 2023 года. Оно возвращает зрителей к классике караоке и даёт шанс оказаться на одной сцене со знаменитостями, сообщили агентству InterMedia в пресс-службе телеканала.