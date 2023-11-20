Дмитрий Ледовской ПРИНЦИПЫ АРБАТСКОГО ДВОРА Меня, безоговорочно поддержавшего СВО в Украине и, естественно, политику и действия Президента РФ Владимира Путина, после последней публикации (ироничное стихотворение «Дядя Байден»), засыпали письмами, СМС, звонками, много россиян и украинцев, белорусов и даже американцев.
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