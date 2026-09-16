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Российский морской регистр судоходства готовится усилить позиции в КНР, но есть условие

Российский морской регистр судоходства готовится усилить позиции в КНР, но есть условие

МОСКВА, 16 сентября, ФедералПресс. Российский морской регистр судоходства (Регистр) может открыть новые подразделения в Китае в случае появления проектов, требующих постоянного технического сопровождения.

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