Вратарь ЦСКА Владислав Тороп после столкновения с игроком «Зенита» Нуралы Алипом перенес серьезную операцию

Голкипер чувствует себя хорошо и пробудет в больнице 3–5 дней Вратарь ЦСКА Владислав Тороп после столкновения с игроком «Зенита» Нуралы Алипом перенёс операцию по восстановлению скуло‑орбитального комплекса и верхней челюсти.
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