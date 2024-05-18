Вратарь ЦСКА Владислав Тороп после столкновения с игроком «Зенита» Нуралы Алипом перенес серьезную операцию

Голкипер чувствует себя хорошо и пробудет в больнице 3–5 дней Вратарь ЦСКА Владислав Тороп после столкновения с игроком «Зенита» Нуралы Алипом перенёс операцию по восстановлению скуло‑орбитального комплекса и верхней челюсти.