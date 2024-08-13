Прапорщик Алия Алимова претендует на титул самой красивой татарки в мире

Цель конкурса — сохранение родного языка, сохранение и развитие традиций, культуры через повышение интереса молодежи к историко-культурному наследию, обогащение жизненного опыта участниц конкурса новыми знаниями и навыками, формирование осознанного отношения к ценностям семьи.
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