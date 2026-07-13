Донецк. Вчера хищная птица патрулировала новую часть кладбища «Донецкое море», где похоронены бойцы. В этом символизм.
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Донецк. Вчера хищная птица патрулировала новую часть кладбища «Донецкое море», где похоронены бойцы. В этом символизм.
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