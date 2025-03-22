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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Шарль Леклер: «Сегодняшнее отставание в три десятых и есть положение «Феррари» в чемпионате»

Пилот «Феррари» прокомментировал шестое место в квалификации к Гран-при Китая. «В квалификации у нас был не тот потенциал.

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