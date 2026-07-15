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Ральф Шумахер: «Не поставил бы Норриса на одну ступень с Ферстаппеном»

Бывший пилот «Формулы-1» Ральф Шумахер оценил выступления гонщиков « Макларена » Ландо Норриса и Оскара Пиастри, а также лидера « Ред Булл » Макса Ферстаппена .

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