Радик Мифтахов назначен главой отделения надзорной деятельности по Менделеевскому району

фото: пресс-служба Менделеевского района РТ С 1 марта 2025 года майор внутренней службы Радик Мифтахов назначен на должность начальника отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Менделеевскому району в Управлении надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по РТ.