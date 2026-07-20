БАЗА 211- ВОЕНН...
ГлавнаярасследованиеБлогВМФВВСКазакиспецназ, разведкавоенная история
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

74 609 подписчиков

Европе скучно без своего Ормуза: Когда еще и Балтика рванет, мало никому не покажется

Европе скучно без своего Ормуза: Когда еще и Балтика рванет, мало никому не покажется

Дания и Финляндия закупают морские мины на сотни миллионов евро Мария Кузнецова Фото: MAGO/Jussi Nukari/Global Look Press Материал комментируют: Андрей Кошкин Василий Дандыкин Германия, Финляндия, Дания, Норвегия и Литва вынашивают планы по минированию Балтийского моря.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ВС
Владимир Соловьев
Они уже заминировали Балтику минами с дистанционными взрывателями, по просьбе США, конечно!
Ответить
3 н.