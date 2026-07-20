Европе скучно без своего Ормуза: Когда еще и Балтика рванет, мало никому не покажется

Дания и Финляндия закупают морские мины на сотни миллионов евро Мария Кузнецова Фото: MAGO/Jussi Nukari/Global Look Press Материал комментируют: Андрей Кошкин Василий Дандыкин Германия, Финляндия, Дания, Норвегия и Литва вынашивают планы по минированию Балтийского моря.
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